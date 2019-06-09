تقرير: عائلات داعش يعودون إلى الولايات المتحدة

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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن عائلة أمريكية تم ترحيلها من مركز اعتقال سوري للمشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي أعيدوا إلى الولايات المتحدة.



وقالت الصحيفة: "يمكن أن يكون لهذه الخطوة تداعيات على مئات الأطفال المولودين لغير السوريين الذين كانوا في مأزق قانوني منذ تفكك المجموعة الإرهابية".



تم نقل عائلة مكونة من أربعة أفراد من مخيم الروج في شمال شرق البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أكدت مصادر داخل المخيم لصحيفة الجارديان.،ويعتقد أنهم مواطنون أمريكيون من أصل كمبودي ويشملون أطفالًا مولودين تحت حكم داعش.



كانت واشنطن حثت مرارًا الدول التي احتجز مواطنوها في سوريا أثناء انهيار الجماعة الإرهابية على إعادتهم إلى وطنهم من مركزين للاحتجاز غارقين فيه أكثر من 132000 شخص، وكان الرد من الدول الأوروبية هو أنه يتعين على الولايات المتحدة أولًا الاختمام بشؤونها الخاصة.



