اليوم.. وزارة الرياضة تكشف عن تفاصيل بطولة العالم للسلاح
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:22 ص
دينا نبيل
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تعقد وزارة الشباب و الرياضة، ظهر اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإعلان عن تفاصيل رعاية الوزارة لبطوله العالم للسلاح.
ويتضمن المؤتمر عرض لآخر استعدادات مصر لتنظيم بطوله
العالم للرواد، كما يقام علي هامش المؤتمر تكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات في بطولة العالم و بطولة إفريقيا
للناشئين والناشئات والشباب والجائزة الكبرى والتصنيف العالمى خلال موسم ٢٠١٨ /
٢٠١٩ .
كما سيقوم رئيس
اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى باستعراض النتائج التى حققها أبطال اللعبة وبرنامج
وخطة عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو
2020.
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