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بعد ارتكابه خطأ فادح.. الشرطة البريطانية تسخر من مهرب مخدرات

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:22 ص
بعد ارتكابه خطأ فادح.. الشرطة البريطانية تسخر من مهرب مخدرات
الشرطة البريطانية
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وكالات
 
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ترك رجل حقيبة ظهر مليئة بالمخدرات في إحدى عربات الترام في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ولم تبذل الشرطة أي جهد في العثور عليه، بل وجهت إليه رسالة سخرية عبر حسابها في فيسبوك.

 

ولم يترك الرجل الحقيبة المليئة بالمخدرات وحسب، بل ترك أيضا اسمه الكامل وعنوانه، فما كان من الشرطة في مانشستر، إلا أن سخرت منه عبر تدوينة في فيسبوك معربة عن رغبتها في "إعادة لم شملهما"، كما نقل موقع "سكاي نيوز".

 

وجاء في تغريدة الشرطة: "صفقة أم لا صفقة.. نداء من الشرطة لجمع شمل الممتلكات المفقودة مع صاحبها. لقد نسي شخص فقير حقيبة الظهر أثناء سفره في الترام".

 

وقالت الشرطة إن الحقيبة تحتوي على 25 حبة كبتاجون، وكمية كبيرة من المسحوق الأبيض، وأكياس صغيرة"، مضيفة بسخرية: "شكرا لمالك الحقيبة، فقد ترك بطاقته وفيها اسمه الكامل وعنوانه".

 

وأرفقت الشرطة تغريدتها بصورة للحقيبة ومحتوياتها، وانضم مئات المستخدمين في فيسبوك إلى "النكتة الساخرة" التي أطلقتها الشرطة، وعلقوا بتندر عليها.

 

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