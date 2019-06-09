أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن في مخططي الوليد والبدر بجدة

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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية على أن يكون ذلك فق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.





ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها لسموه حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.



