ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن في مخططي الوليد والبدر بجدة

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:22 ص
أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن في مخططي الوليد والبدر بجدة
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية على أن يكون ذلك فق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435 هــ.


ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها لسموه حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي