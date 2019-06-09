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زيدان في ورطة مع ريال مدريد

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:19 ص
زيدان في ورطة مع ريال مدريد
زيدان وبيل
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الفجر الرياضي
 
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أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في ورطة بعدما قرر جاريث بيل مهاجم الفريق عدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت صحيفة "آس" الإسباني عن أن جاريث بيل تحدث شخصيًا مع مدراء نادي ريال مدريد وأخبرهم عن نيته البقاء في الفريق، على الرغم من أن المهاجم الويلزي لا يشكل جزءا من خطط المدرب زين الدين زيدان لموسم 2019-2020.



وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في نادي ريال مدريد فوجئوا بقرار بيل، لا سيما أنهم يرغبون في بيع اللاعب الويلزي من أجل تمويل بقية الصفقات الصيفية وهو ما يضع زيدان في ورطة شديدة لأنه كان يرغب في رحيله.

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