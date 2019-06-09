إدارة "تعليم الجوف" تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة العلاقات العامة، حفل معايدة لمنسوبيها لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في بهو مبنى الإدارة صباح اليوم.



حيث التقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مع المساعدين ومديري الإدارات والموظفين وتبادلوا التهاني في جو سادته الألفة والمودة، وتناول الجميع المرطبات والحلويات في حفل بهيج.



ورفع الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مطالبًا الجميع بالجد والاجتهاد من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان.

من جانبها، هنأت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع منسوبات الإدارة العامة للتعليم بالجوف من مديرات ومساعدات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات والموظفات، في حفل مماثل في مبنى الإدارات النسائية، متمنية للجميع التوفيق والسداد وتقبل الطاعات.

