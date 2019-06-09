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سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2019 بعد إجازة عيد الفطر

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:06 ص
سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2019 بعد إجازة عيد الفطر
سعر اليورو الاوروبي في البنوك
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واصل سعر اليورو الأوروبي حالة الاستقرار امام الجنيه المصري بعد عودة العمل للبنوك بشكل رسمى والانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد 9-6-2019 في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية. 

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزى
  18.65 جنيه للشراء
18.75جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB 
 18.58جنيه للشراء
 18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 
16.62 جنيه للشراء
16.78 جنيه للبيع.

 سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 18.85 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك قناة السويس
 18.61 جنيه للشراء
18.76 جنيه للبيع


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