تقرير يكشف استغلال قطر العمالة النيبالية
الأحد 09/يونيو/2019 - 10:15 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: قطر العمالة النيبالية استغلال قطر
- صحيفة: الشركات القطرية تغلق دون دفع رواتب الموظفين لأكثر من 3 أشهر
- صحيفة: قطر تنصب على عمال نيبال وتخفض أجورهم بنسبة 18%
- العفو الدولية: عمال ملاعب مونديال قطر يتعرضون للاستغلال
- انتهاك جديد لعمال مونديال قطر
- بعد تزايد شكاوى العمال.. نيبال تعدل اتفاقية العمل مع قطر
- مجلة بريطانية: عمال الملاعب في قطر يعيشون أوضاعا مأساوية
- قناة ألمانية تنشر تقريرًا استقصائيًا جديدًا عن استغلال قطر العمالة النيبالية
- تقرير: وفاة 1400 عامل مهاجر في قطر في بناء ملاعب كرة القدم لكأس العالم