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القيادة تهنئ الرئيس البرتغالي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:14 ص
القيادة تهنئ الرئيس البرتغالي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
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أية حمروشي
 
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ارسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس البرتغالي مارسيلو ربيلو دي سوزا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس البرتغالي مارسيلو ربيلو دي سوزا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.


وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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