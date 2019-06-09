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تحرير 2927 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:12 ص
تحرير 2927 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
كمين مروري
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (935) مخالفة انتظار خاطئ، (339) مخالفان متنوعة، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، (39) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، (1515) نـمــوذج 125، (7) عدم استخدام حزام الأمان، ( 40 ) التصالح الفوري، (6) حملة السرفيس، (9) زجاج فاميه، (7) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 2927 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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