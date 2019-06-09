خلال حملات بالمنطقة الأثرية.. ضبط 28 شخصا مشتبه بهم وتحصيل نصف مليون جنيه غرامات





وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 65 كرسى – 2 وجاء فحم – مدرج فاكهه – 25 ترابيزة – 3 فرش خردوات – 3 شمسية – 2 عربة تمر – 11 قلب شيشه – فاترينة كبده – 7 ميزان وبلغ إجمالي المخالفات 120 مخالفة متنوعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 3 خيال وجمال – 28 حالة اشتباه – 4 جزئي – 500 ألف جنية غرامات- 2 بائع متجول – توك توك مبلغ بسرقته، وبلغ الإجمالي 38 قضية.