سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 9 يونيو 2019 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
الأحد 09/يونيو/2019 - 09:59 ص
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استقر سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد بداية التعاملات الرسمية للبنوك بعد عودة العمل اليوم بشكل رسمى بعد اجازة عيد الفطر المبارك وكان سعر الدولار قد شهد سعر الريال السعودى حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة السابقة وننشر فيما يلي اسعار الريال السعودى في البنوك اليوم وجاءت اسعار الريال السعودى على النحو التالي:
اسعار الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.
سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى
4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى ببنك مصر
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
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