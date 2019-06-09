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في ذكرى ميلادها.. زيزي البدراوي رفضت حب "عبد الحليم" فعوقبت بالاستبعاد (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:59 ص
في ذكرى ميلادها.. زيزي البدراوي رفضت حب عبد الحليم فعوقبت بالاستبعاد (فيديو)
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سارة إبراهيم
 
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تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي صاحبة لقب "شقراء السينما المصرية"، والتي وقف أمام عملاقة التمثيل ليتسع رصيدها الفني لأكثر من 100 عملاً فنيا في السينما والدراما، وهي من مواليد القاهرة في 9 يونيو عام 1944، واسمها الحقيقي "فدوى جميل" واختار المخرج الراحل حسن الإمام اسمها الفني.


قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ للجمهور، باختيارها لمشاركته بطولة القصة الثالثة في فيلم "البنات والصيف" عام 1960، الأمر الذي وضعها في مكانة خاصة لدى الجمهور، ولكن سرعان ما فقدتها بعد عرض الفيلم ونجاحه الذي لم تنل منه شيئاً، بعد تعرضها لحملة قوية من هجوم النقاد والصحافة واتهامها بضعف الموهبة والحضور.


وعن تلك الواقعة، روت "البدراوي" أن وقوفها أمام العندليب عبد الحليم حافظ كان فرصة عظيمة قدمت لها في بدايتها، بعد نجاح دورها في فيلم "إحنا التلامذة" ومشاركتها في أفلام أخرى، مشيرة إلى معاندة الحظ لها منذ لحظة التعاقد على الفيلم في منزل "حليم" باكتشاف أمر مرضها وضرورة ملازمة الفراش لمدة شهرين متتابعين.


وأضافت "البدراوي" خلال حوارها مع الإعلامية عزة الإتربي في برنامج "ذكريات وحكايات"، أنها قامت بتصوير مشاهدها في فيلم "البنات والصيف" بعد تماثلها للشفاء، وقامت بتجسيد دور فتاة ترفض حب "حليم" الأمر الذي فتح النار عليها، وتعرضت لردود فعل مؤلمة من الجمهور، مما تسبب في استبعادها عن المشاركة في أي عمل فني لمدة عامين.

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