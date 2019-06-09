في ذكرى ميلادها.. زيزي البدراوي رفضت حب "عبد الحليم" فعوقبت بالاستبعاد (فيديو)

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي صاحبة لقب "شقراء السينما المصرية"، والتي وقف أمام عملاقة التمثيل ليتسع رصيدها الفني لأكثر من 100 عملاً فنيا في السينما والدراما، وهي من مواليد القاهرة في 9 يونيو عام 1944، واسمها الحقيقي "فدوى جميل" واختار المخرج الراحل حسن الإمام اسمها الفني.





قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ للجمهور، باختيارها لمشاركته بطولة القصة الثالثة في فيلم "البنات والصيف" عام 1960، الأمر الذي وضعها في مكانة خاصة لدى الجمهور، ولكن سرعان ما فقدتها بعد عرض الفيلم ونجاحه الذي لم تنل منه شيئاً، بعد تعرضها لحملة قوية من هجوم النقاد والصحافة واتهامها بضعف الموهبة والحضور.



