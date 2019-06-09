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مركز الدراسات الأمنية: مصر في بؤرة الاستهداف.. ونخوض معركة وجود

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:02 ص
مركز الدراسات الأمنية: مصر في بؤرة الاستهداف.. ونخوض معركة وجود
اللواء علاء بازيد
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء علاء بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية، إن الإرهاب هو الحرب البديلة عن الحرب النظامية، حيث ادرك العالم بعد حرب 73 أن الدخول مع مصر في حرب عسكرية أمر صعب.

وأشار "بازيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن أعدائنا يلجأون إلى تنفيذ خطة يطلق عليها التآكل الداخلي من خلال استخدام عدد من الإعلاميين المرتزقة، وضعفاء النفوس لإثارة غضب الشعب ضد قيادته.

وأضاف أن قيام الشعب المصري بثورة 30 يونيو أسقط مشروع الشرق الأوسط الكبير، مشددا على ضرورة أن يعلم المصريون أن مصر مازالت في بؤرة الاستهداف، وأننا نخوض معركة وجود، والتنظيمات الإرهابية تنشر الشائعات المغلوطة لتشكيك الشعب في دولته.
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