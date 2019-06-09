"هدف": 7500 منشأة سجلت في فرصة وقيمة طلبات الشراء تتجاوز 381 مليون ريال

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تسجيل 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة "فرصة"، مشيرًا إلى تجاوز قيمة الفرص المنشورة في المنصة 381 مليون ريال، وبلغ إجمال قيمة الفرص المُعمدة أكثر من 72 مليون ريال.





وتهدف منصة "فرصة" -إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.



وتمثّل "فرصة" حلقة وصل بين المشتري والمورد، حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونيًّا، وتصل هذه الطلبات إلى عديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار، كلٌّ حسب مجاله.





ودعا «هدف» أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونيًّا في منصة «فرصة»



وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: «فرصة، تجار، الحلول المالية، بحر، مسرعة الأعمال، الوصول إلى المعلومات، رحلة رواد الأعمال، تطبيقاتي»، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.



وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددًا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.



كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة «تجار» لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، وكذلك منصة «فرصة» التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.



ويهدف برنامج "تسعة أعشار" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبًا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.



