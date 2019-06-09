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مارتن لاسارتي يشعل أزمة في الأهلي

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:54 ص
مارتن لاسارتي يشعل أزمة في الأهلي
مارتن لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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أشعل مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أزمة بين أعضاء مجلس إدارة النادي في ظل رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في استمراره خلال الموسم الجديد.

 


واعترض عدد من أعضاء الأهلي على فكرة استمرار محمود الخطيب لأنه لم ينجح مع الفريق منذ قدومه رغم عقد صفقات مميزة بدليل خروجه من دوري أبطال إفريقيا بفضيحة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

 


ويرى معارضو مارتن لاسارتي أن المدرب لم يقدم لمحات فنية وتكتيكية تليق بحجم الأهلي وتناسب الفوز في كل المباريات بدليل أن الفوز في لقاءات الدوري يأتي بالعافية وبمجهودات فردية للاعبين.

 

 

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