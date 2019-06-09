رئيسة "جودة التعليم": وصلنا للعالمية ونسعى للريادة الإفريقية والعربية

صرحت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة حققت شوطا كبيرا في الاعتراف الدولي بها على المستوى الدولي وحصولها على الاعتراف العالمي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي (WFME) لمدة عشرة سنوات، -الاعتراف الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والوطن العربي-.





وأضافت أن الهيئة في طريقها للاعتراف بها من الاتحاد الأوروبي والأفريقي وإبرامها لـ16 اتفاقية توأمة وتحالف دولي مع كبري المجالس وهيئات الجودة العالمية (المانيا – فرنسا - إيطاليا – ماليزيا - اليابان - الاتحاد الأوروبي - الشيا وهو المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم العالي ويعد اكبر جهة اعتماد دولية – الشبكة العربية لاعتماد التعليم العالي).





وتابعت أن الهيئة الآن، تعد الشريك الرئيس والمؤسس لمبادرة الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي لوضع نموذج موحد لمعايير ضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى أفريقيا كلها كما تعد هيئة جودة التعليم بمصر من مؤسسي رابطة هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول الإسلامية ومقرها ماليزيا وكذلك الشبكة العربية لاعتماد التعليم العالي.





وأكدت أن هذه التحالفات والاعترافات الدولية جعلت هيئة الجودة في مصر الأن، هي في صدارة هيئات جودة التعليم والاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة كلها وأصبح اعتمادها له صقل دولي كبير ومعترف به عالميا مما سوف يضع التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية.

وأوردت أن المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم في نسخته السادسة يخدم توجه الهيئة في الفترة القادمة وهو التخطيط دوليا والتواجد والريادة العربية والأفريقية لذا تحظى هذ الدورة بتواجد عربي وأفريقي كبير باعتبار هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر الأكبر أفريقيا وعربيا باعتراف دولي وتضع الهيئة نصب أعينها في الفترة القادمة الانطلاق والريادة عربيا وأفريقيا وعودة الثقة دوليا وأقليما في خريجي التعليم المصري ومؤسستنا التعليمة.





وجاء ذلك خلال الورش التحضيرية التي تعقدها الهيئة للتجهيز لمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم الفترة من 12 - 13 يونيو بعنوان (بين التخطيط الدولي ... والتنفيذ الاقليمي) بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية.



