باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية لبرشلونة

ينوي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عدم الانتقال إلى فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي.









وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان التقى بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي للعب للفريق في الموسم المقبل محل إدينسون كافاني.









وكشفت الصحيفة عن أن السبب وراء تغيير وجهة جريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البرسا وجماهير الفريق الذي تراجع عن إنفاق 120 مليون يورو على الصفقة.



