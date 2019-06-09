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كارول سماحة تستعد لحفل افتتاح مهرجات موازين

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:47 ص
كارول سماحة تستعد لحفل افتتاح مهرجات موازين
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الفجر الفني
 
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تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي كبير وذلك ليلة افتتاح فعاليات "مهرجان موازين إيقاعات العالم" في المغرب.

ووجهت كارول رسالة خاصة إلى جمهورها المغربي، حيث أطلّت بفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعربت من خلاله عن حماسها للقائهم، كما وأشارت إلى مدى اشتياقها للغناء بينهم.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو حيث ستقدّم كارول سماحة خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

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