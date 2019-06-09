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غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:50 ص
غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات
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أية حمروشي
 
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كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة اليوم، عن مشروع التدريب عن بعد، لعدد من الدبلومات، لمدة عام دراسي.

وأعلنت غرفة الباحة، أن جميع الدبلومات ستكون معتمدة من قبلها، حيث تتضمن الدبلومات إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات وخدمة عملاء، إضافة إلى أخصائي الإلكتروني، والإعلام والعلاقات العامة، وإدارة المشاريع الاحترافية، والسلامة والصحة المهنية.

ونوهت الغرفة بأن الدراسة ستبدأ في مختلف الدبلومات اعتبارًا من يوم الخميس القادم، ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه الدبلومات مسارعة التسجيل من خلال الرابط اضغط هنا

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