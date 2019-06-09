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حكم صيام المرأة الست من شوال بنية القضاء وأداء النافلة

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:35 ص
حكم صيام المرأة الست من شوال بنية القضاء وأداء النافلة
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أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للمسلم أن يجمع بين نية صوم النافلة المتمثلة في صيام الست من شوال مع نية الفرض وهي أيام القضاء، مطمئنًا المسلمين بأنهم سينالون الأجرين معًا بفضل الله وبرحمة منه.

وأضاف جمعة في فتوى له عبر صفحته الرسمية، أنه يجوز للمرأة المسلمة أو المريض أن يقضي ما فاته من صيام أيام رمضان في شهر شوال، ويمكن الاكتفاء به عن صيام الست من شوال.

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