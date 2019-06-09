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احتراق 18 شخصا بحادث سير في نيجيريا

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:41 ص
احتراق 18 شخصا بحادث سير في نيجيريا
حادث سير
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وكالات
 
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لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم حرقا، وأصيب آخرون في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا.

 

وقال فيمي جوزيف المتحدث باسم شرطة ولاية أوندو: "الحادث وقع باصطدام حافلة ركاب كان فيها 18 راكبا، وهي في طريقها نحو العاصمة أبوجا بشاحنة كانت قادمة بالاتجاه المعاكس".

 

وأضاف: "بعد الاصطدام المباشر، احترقت الحافلة ولم ينج منها أحد. وتم نقل جثث الضحايا إلى  قسم حفظ الجثث بالمستشفى العام في أكورا"، حاضرة الولاية.

 

يذكر أن حوادث الطرق شائعة في نيجيريا، بسبب الحمولة الزائدة والظروف السيئة للطرق والسرعة الزائدة. وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 100 وفاة تحدث شهريا في نيجيريا بسبب حوادث الطرق.

 

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