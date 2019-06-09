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"العسكري السوداني": حريصون على التفاوض والتداول السلمي للسلطة

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:34 ص
العسكري السوداني: حريصون على التفاوض والتداول السلمي للسلطة
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المزيد عن: المجلس العسكري السودانى السودان التداول السلمي للسلطة احتجاجات السودان
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