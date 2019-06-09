تقرير: وفاة 1400 عامل مهاجر في قطر في بناء ملاعب كرة القدم لكأس العالم

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لقى ما لا يقل عن 1400 عامل مهاجر من نيبال مصرعهم أثناء مساعدتهم في بناء ملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 FIFA في قطر، حسبما كشف فيلم وثائقي تليفزيوني.



وتشير أرقام الحكومة النيبالية إلى أن حوادث موقع البناء والظروف المعيشية القاسية في الدولة الخليجية تقتل حوالي 110 أشخاص كل عام.



وأبلغ أسر القتلى من العمال القتلى محطة WDR الألمانية أنهم لم يتلقوا أي تعويض من الدوحة عن خسائرهم المأساوية.



وكشف الفيلم الوثائقي الاستقصائي الذي أعده تقرير التنمية في العالم، بعنوان "محاصرون في قطر"، يوم الجمعة عن المحنة المروعة للعاملين الذين أجبروا على العيش في مخيمات مكتظة دون الكثير من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.



وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها نيبال لثني مواطنيها عن التوجه إلى قطر للعمل، لا يزال الكثيرون يغادرون على أمل العثور على وظائف ذات رواتب أفضل.



وقال أحد عمال بناء الملاعب النيبالية، ديل براساد: "يتم أسرنا، ونغذي أنفسنا كل يوم على الماء والخبز، بدون المال لا يمكننا فعل أي شيء آخر، شهر بعد شهر وضعنا يزداد سوءا، لست متأكدًا من الوقت الذي يمكنني فعله فيه، انا فقط اريد الذهاب للمنزل، لا يمكننا حتى الاتصال بعائلاتنا في نيبال ".



قال دينيش ريجيمي، الصحفي المقيم في كاتماندو والذي قضى ثلاث سنوات في قطر كمراسل، إن أوضاع العمال النيباليين لم تتحسن منذ أن فازت الدوحة بمحاولتها تنظيم مسابقة كرة القدم المرموقة قبل عقد من الزمن تقريبًا.



"وتابع: "لقد حُرموا من الراتب الأساسي، وظروفهم المعيشية كانت سيئة للغاية وكان هناك دائمًا قائمة انتظار طويلة (للعمال المهاجرين) في السفارة النيبالية في الدوحة طلبًا للإغاثة والتدخل ".



وأضاف: "واجه المهاجرون صعوبات في العودة إلى ديارهم. مات بعضهم أثناء العمل، وتوفي بعضهم أثناء النوم. أودت الحرارة والظروف المعيشية بحياة العديد من الأشخاص. لن تقوم الحكومة القطرية بأية تعويضات بعد الوفاة على هؤلاء العمال".