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البابا تواضروس يترأس قداس سيامة الأساقفة الجدد

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:31 ص
البابا تواضروس يترأس قداس سيامة الأساقفة الجدد
البابا
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ماريان ناجى
 
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بدأت بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس صباح اليوم صلوات القداس الإلهي، والذي يتولى خدمته قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية  ويشاركه مائة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتُتمَم خلال القداس صلوات رسامة نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها خلال صلوات عشية أمس.



فيما يستكمل طقس سيامة أربعة أساقفة جدد لإيبارشيات منفلوط، البحر الأحمر، أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، إلى جانب أسقف بدير السيدة العذراء بجبل إخميم.




كان قداسة البابا قد نادى خلال صلوات عشية، أمس الآباء الأساقفة بأسمائهم الأسقفية، كلٍ بالإيبارشية التي سيسام أسقفًا على كرسيها. كما أعلن قداسته عن إنشاء إيبارشية جديدة بأفريقيا وهي إيبارشية جنوب أفريقيا مشيرًا إلى تجليس نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس الأسقف العام لشؤون الكرازة بأفريقيا، أسقفًا على كرسيها مع منحه رتبة مطران.

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