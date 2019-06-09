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"الأطباء البيطريين" تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء.. وتدعو الفرعيات للمشاركة اليوم

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:29 ص
الأطباء البيطريين تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء.. وتدعو الفرعيات للمشاركة اليوم
الدكتور خالد العامرى - أرشيفية
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آيات عامر
 
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دعا الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، اليوم الأحد، وذلك لبحث أزمة قانون هيئة الدواء، والذى تقدمت به وزارة الصحة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الفطر، ومن المقرر أن يتم مناقشته بالمجلس خلال يومى الأثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح العامرى، أنه وجه الدعوة لحضور الاجتماع، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لكافة رؤساء النقابات الفرعية، لبحث الأزمة، والمشاركة فى القرارات التى من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، رفض النقابة لمشروع القانون المُقدم تماما، نظرا لإسقاطه العديد من حقوق الأطباء البيطريين، ونقل اختصاصات من هية الخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة، لهيئة الدواء، وتعمد عدم وجود تمثيل للأطباء البيطريين بتشكيل الهيئة.

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