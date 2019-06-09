البرتغال وهولندا في مباراة الواقعية والجمال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

يصطدم منتخب البرتغال بمنتخب هولندا في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم على ملعب الدراجاو في نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3 – 1 في نصف النهائي وذلك رغم الكرة الواقعية المتحفظة لفرناندو سانتوس مدرب الفريق بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي بفضل الكرة الهجومية للطواحين.

ويسعى كريستيانو رونالدو لتحقيق اللقب القاري الثاني مع البرتغال في غضون ثلاث سنوات بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016 خاصة أن مباراة هولندا تقام على أرضه وبين جماهيره.





أما منتخب هولندا الذي قدم عروضًا رائعة منذ قدوم رونالد كومان فيسعى للفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية في ظل تألق نجومه فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت وفان دي بيك وممفيس ديباي ودالي بليند ودي يونج.