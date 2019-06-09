ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي "اتلسع" من حسين الشحات

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:15 ص
الأهلي اتلسع من حسين الشحات
حسين الشحات
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
رفض مجلس إدارة النادي الأهلي دفع ملايين طائلة في الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية كما حدث في صفقة حسين الشحات لاعب الفريق في شهر يناير الماضي.


وقرر مجلس الأهلي عدم المبالغة في دفع الملايين إلا في صفقة تستحق كل هذه الأرقام لتجنب تكرار ما حدث في صفقة حسين الشحات عندما دفع الفريق 6 ملايين دولار لضمه من العين الإماراتي ولم يستفد منه حتى الآن.


ويخطط الأهلي لضم مهاجم مميز خلال الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل وليد أزارو بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.

Advertisements
المزيد عن: صفقات الاهلي حسين الشحات الاهلي اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي