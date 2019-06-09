الأهلي "اتلسع" من حسين الشحات

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي دفع ملايين طائلة في الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية كما حدث في صفقة حسين الشحات لاعب الفريق في شهر يناير الماضي.









وقرر مجلس الأهلي عدم المبالغة في دفع الملايين إلا في صفقة تستحق كل هذه الأرقام لتجنب تكرار ما حدث في صفقة حسين الشحات عندما دفع الفريق 6 ملايين دولار لضمه من العين الإماراتي ولم يستفد منه حتى الآن.









ويخطط الأهلي لضم مهاجم مميز خلال الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل وليد أزارو بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.



