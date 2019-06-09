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صورة سيلفي تتسبب في انتقادات مسيئة لـ"كارينا كابور"

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:56 ص
صورة سيلفي تتسبب في انتقادات مسيئة لـكارينا كابور
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تعرضت نجمة بوليوود الحسناء كارينا كابور للعديد من التعليقات المسيئة والسلبية من قبل متابعيها ومعجبيها بعدما نشرت صورة "سيلفي" لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من رحلتها العائلية.

ووفقا لما نشره موقع "NDTV" الإخباري، فقد التقطت النجمة "كارينا" البالغة من العمر 38 عامًا الصورة أثناء أخذها حمام شمس ومن دون مكياج فبدت أكبر من سنها.

وعلق أحد متابعيها بأنها بدت كالعجوز، فيما سخر آخر قائلًا: "كارينا العجوز" وعلق آخر بأنها فقدت حيويتها ونضارتها، وآخر كتب: "ماذا حدث للإنترنت عمتي كارينا؟".

ومن ناحية أخرى، في الوقت نفسه توالت التعليقات المدافعة عنها حيث علق أحدهم: "الكبير هو الأفضل" وآخر علق: "رائعة".
صورة سيلفي تتسبب في انتقادات مسيئة لـ"كارينا كابور"
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