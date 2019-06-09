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"التعاون أو الانتقام".. الصين تهدد 3 شركات تكنولوجية عملاقة

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:44 ص
التعاون أو الانتقام.. الصين تهدد 3 شركات تكنولوجية عملاقة
تكنولوجيا الصين
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن الحكومة الصينية استدعت مؤخرا مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين.

وأعلنت واشنطن منتصف مايو في أوج نزاع تجاري مع بكين، عزمها على إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي يحظر بيعها تكنولوجيا.

ويهدد هذا الإجراء الذي يتخذ باسم "الأمن القومي" خوفا من أن تستخدم بكين تقنيات أميركية للتجسس، ببقاء المجموعة الصينية التي تحتاج إلى مكونات وبرامج أمريكية الصنع لمنتجاتها.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكيتين ديل ومايكروسوفت والكورية الجنوبية سامسونج لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أمريكية وصينية "أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد"، مؤكدة أن "الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب".

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت، الجمعة، أنها ستحرم هواوي الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي.

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