ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يطلب من مارسيلو حسم مصيره خلال ساعات

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:26 ص
ريال مدريد يطلب من مارسيلو حسم مصيره خلال ساعات
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

طلب مسئولو فريق ريال مدريد من النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، حسم مصيره مع الفريق خلال الساعات المقبلة.

 

واقترب الميرينجي من التعاقد مع فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي ليكون رابع صفقات الفريق في الصيف.

 

 

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد أبلغ مارسيلو بأنه الآن يمكنه اتخاذ قراره، وسوف يحترمون المسار الذي يريده اللاعب، إما البقاء أو الرحيل، رغم أن رغبة زيدان هي استمرار النجم البرازيلي.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن مارسيلو مطلوب في يوفنتوس من خلال زميله السابق كريستيانو رونالدو، واللاعب يبدو انه أصبح مرحب بذلك مع اقتراب قدوم فيرلاند ميندي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي