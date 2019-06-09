ريال مدريد يطلب من مارسيلو حسم مصيره خلال ساعات

طلب مسئولو فريق ريال مدريد من النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، حسم مصيره مع الفريق خلال الساعات المقبلة.

واقترب الميرينجي من التعاقد مع فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي ليكون رابع صفقات الفريق في الصيف.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد أبلغ مارسيلو بأنه الآن يمكنه اتخاذ قراره، وسوف يحترمون المسار الذي يريده اللاعب، إما البقاء أو الرحيل، رغم أن رغبة زيدان هي استمرار النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مارسيلو مطلوب في يوفنتوس من خلال زميله السابق كريستيانو رونالدو، واللاعب يبدو انه أصبح مرحب بذلك مع اقتراب قدوم فيرلاند ميندي.