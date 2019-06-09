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نجما الزمالك يقتربان من الرحيل للدوري السعودي

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:03 ص
نجما الزمالك يقتربان من الرحيل للدوري السعودي
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الفجر الرياضي
 
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اقترب الثنائى محمود كهربا و حمدى النقاز، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأبلغ الثنائي رئيس الزمالك بقرارهما، وتوصل كهربا لاتفاق مع مسئولي فريق اتحاد جدة السعودي، بينما حسم النقاز موقفه بالانتقال للعالمي بطل الدوري النصر، والذي وافق على طلبات الدولي التونسي من أجل الحصول على خدماته في الصيف.

 

وكان "كهربا" قد حصل على وعد من جانب إدارة الزمالك بالرحيل نهاية الموسم الجارى وإلا سيتم تعديل عقده مع الفريق والمساواة مع طارق حامد وفرجانى ساسى.


ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة.

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المزيد عن: كهربا النقاز الزمالك الدوري السعودي أخبار الرياضة
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