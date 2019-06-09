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عرض "American Woman" في دور العرض السينمائي 14 يونيو

الأحد 09/يونيو/2019 - 06:57 ص
عرض American Woman في دور العرض السينمائي 14 يونيو
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تشهد دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية عرض فيلم American Woman  وذلك يوم 14 يونيو بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته السابقة.

وشهد مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم بحضور النجمة العالمية سيينا ميللر.

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