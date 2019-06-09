عرض "American Woman" في دور العرض السينمائي 14 يونيو
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:57 ص
Advertisements
Advertisements
تشهد دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية عرض فيلم American Woman وذلك يوم 14 يونيو بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته السابقة.
وشهد مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم بحضور النجمة العالمية سيينا ميللر.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- إيرادات فيلم Wonder Woman تتجاوز نصف مليار دولار
- عودة جديدة للمرأة الخارقة في "2 Wonder Woman"
- الأربعاء.. بدء عرض "American Made" لتوم كروز في السينمات المصرية
- "American Made" لتوم كروز يحتل المركز الثاني في قائمة شباك تذاكر السينما الأمريكية
- جيسكا شاستين تفتتح العرض الخاص لـ Woman Walks Ahead بنيويورك
- مفاجأة غير سارة لعشاق فيلم "Wonder Woman"
- تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من "American Beauty Star"
- البوستر الأول لفيلم "DC" القادم "Wonder Woman 1984"