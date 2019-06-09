جاريث بيل يصدم زيدان وريال مدريد بقرار مفاجئ
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:54 ص
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
طلب اللاعب الويلزي لريال مدريد الإسباني " جاريث بيل" البقاء في النادي الملكي خلال الموسم القادم، وعدم الرحيل عن الميرنجي، رغم معرفته الكاملة أنه خارج حسابات المدير الفنى الفرنسي للفريق زين الدين زيدان.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية
أن بيل طلب من إدارة النادي عدم سماع أى عروض له طلب البقاء لانه لا ينوي الرحيل هذا
الصيف.
ماركا" أن بيل طلب من النادي عدم الاستماع
إلى العروض التي ستصل إليه هذا الصيف، وأنه سيكون متواجداً في قائمة النادي الملكي
استعداداً للموسم المقبل وأنه لن يرحل كما كان يطلب من قبل.
وتوج بيل بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات
ولقب هداف الدوري موسم 2017/2018، كما حقق لقب الدوري مرة واحدة ولقب كأس العالم للأندية
4 مرات.
Advertisements
المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة جاريث بيل أخبار الرياضة
- جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يحسم ثاني صفقاته ويحدد 5 راحلين عن الفريق
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتصر على برشلونة في الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين
- جاريث بيل يرحل عن ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. ريال مدريد يحسم صفقة القرن ونجم الفريق يفتح باب الرحيل
- أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019
- جاريث بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحدد 6 أسماء لخلافة راموس ومبابي يحدد موعد انتقاله إلى الريال
- انقلاب في مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. حرب شرسة بين برشلونة والملكي على الصفقة الكبري والملكي يحدد موعد تقديم صفقته الجديدة