تعليق والدة السقا على مشهد موت أمه في "ولد الغلابة" (فيديو)





قالت

والدة الفنان أحمد السقا، إنها بكت على مشهد وفاة والدة

في المسلسل.





وأكدت خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، " حسيت إن أنا في المشهد وبيكلمنى".



