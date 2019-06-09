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تعليق والدة السقا على مشهد موت أمه في "ولد الغلابة" (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 06:35 ص
تعليق والدة السقا على مشهد موت أمه في ولد الغلابة (فيديو)
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قالت نادية السروجي والدة الفنان أحمد السقا، إنها بكت على مشهد وفاة والدة عيسى في المسلسل.

وأكدت خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب، "حسيت إن أنا في المشهد وبيكلمنى".

وأضافت: "ما زلت أشاهد أحمد مثل الجمهور، وكنت خايفة عليه خلال المسلسل، لأنى مبعرفش نهاية المسلسل".
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