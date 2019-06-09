مسؤول بصندوق مكافحة الإدمان يكشف عن نسبة المدمنين في مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 07:05 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني بصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة المصريين من سن 12 سنة وحتى 60 سنة، الذين يتعاطون مواد مخدرة هم 10.4% من إجمالي عدد السكان.
وأضاف في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC" الفضائية، أن هذا يشمل كل المواد المخدرة وليس مخدر الحشيش فقط.
وأشار إلى أن نسبة الإدمان حوالي 2.6% من المصريين من سن 12 سنة وحتى 60 سنة، مشيرا إلى أن نسبة الإدمان تتوافق مع المعدلات العالمية، ولكن هناك مشكلة في مرحلتي التجربة والتعاطي.
وأضاف في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC" الفضائية، أن هذا يشمل كل المواد المخدرة وليس مخدر الحشيش فقط.
وأشار إلى أن نسبة الإدمان حوالي 2.6% من المصريين من سن 12 سنة وحتى 60 سنة، مشيرا إلى أن نسبة الإدمان تتوافق مع المعدلات العالمية، ولكن هناك مشكلة في مرحلتي التجربة والتعاطي.
Advertisements
المزيد عن: مصر بتوقيت مصر الإدمان أخبار
- "مكافحة الإدمان": 10% من سكان مصر يتعاطون المخدرات
- "مكافحة الإدمان": انخفاض سبة تعاطي سائقي المدارس للمخدرات من 12% إلى 3%
- قطرات العيون تدخل سوق إدمان الشباب.. ومتخصصون يكشفون العالم الخفي للتعاطي
- استشاري علاج الإدمان: المخدرات تساعد على العمل لساعات أكثر "مفاهيم خاطئة"
- إحصائيات صادمة عن نسبة تعاطي المخدرات في مصر (فيديو)
- "مكافحة المخدرات" يكشف حجم نسبة مدمني الترمادول من الإناث
- "الهروب من كشف المخدرات" صبغة للشعر تزيل آثار المخدر فى يومين.. وأدوية مدرة للبول لتخطى كشف الهيروين