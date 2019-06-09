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مسؤول بصندوق مكافحة الإدمان يكشف عن نسبة المدمنين في مصر

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:05 ص
مسؤول بصندوق مكافحة الإدمان يكشف عن نسبة المدمنين في مصر
محمود صالح
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نعيم يوسف
 
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قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني بصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة المصريين من سن 12 سنة وحتى 60 سنة، الذين يتعاطون مواد مخدرة هم 10.4% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC" الفضائية، أن هذا يشمل كل المواد المخدرة وليس مخدر الحشيش فقط.

وأشار إلى أن نسبة الإدمان حوالي 2.6% من المصريين من سن 12 سنة وحتى 60 سنة، مشيرا إلى أن نسبة الإدمان تتوافق مع المعدلات العالمية، ولكن هناك مشكلة في مرحلتي التجربة والتعاطي.
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