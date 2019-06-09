تعرف على موعد عرض "Men in Black: International" في بريطانيا
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:08 ص
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تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة المتحدة يوم 14 يونيو فيلم الأكشن والكوميديا Men in Black: International ، بطولة النجم العالمى كريس هيمسوورث وإيما واطسون.
الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جاري جراي، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم، ويدور احداثه حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديدا لها حتى الآن.
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