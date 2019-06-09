القنوات الناقلة لنهائي دوري الأمم الاوروبية بين البرتغال وهولندا (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر)





تختتم اليوم السبت فعاليات بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الاولى حيث تقام المباراة النهائية بين البرتغال وهولندا والتي تجمع المنتخبان على ملعب الدراجاو.





وكان المنتخب الهولندي قد عبر الى المباراة النهائية بفضل فوزه في الدور نصف النهائي على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد.





في الوقت الذي يظهر فيه بطل أوروبا المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية بحثاً عن تحقيق لقب أوروبي ثاني في تاريخه بعد أن دك شباك سويسرا بثلاثية عن طريق كريستيانو رونالدو.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة السابعة إلا ربع بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.





وكانت 14 قناة قد أعلنت إذاعة المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرةً على النحو التالي :-





Rai 1

Sport TV 1

RTP 1

TVE La 1 Madrid

CT Sport

1TV Georgia

beIN SPORTS HD 1

ZDF HD

ORF eins

TVP 1 HD

SRF zwei HD

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD



