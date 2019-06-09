باحث اقتصادي: ما نشرته "فورين بوليسي" عن الاقتصاد المصري معلومات خاطئة
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:55 ص
نعيم يوسف
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن المعلومات التي نشرتها "فورين بوليسي" عن الاقتصاد المصري هي معلومات خاطئة وليست مجرد رأي.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن المقالة زعمت أن الدين الخارجي لمصر تضاعف خمس مرات، ولكنه في الحقيقة أن الدين الخارجي كان 44 مليار دولار، وأصبح 96 مليار دولار.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن المقال كله مبنى إما على معلومات خاطئة أو مجتزئة كما زعم أن الاحتياطي النقدي كله مبني على القروض.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن المقالة زعمت أن الدين الخارجي لمصر تضاعف خمس مرات، ولكنه في الحقيقة أن الدين الخارجي كان 44 مليار دولار، وأصبح 96 مليار دولار.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن المقال كله مبنى إما على معلومات خاطئة أو مجتزئة كما زعم أن الاحتياطي النقدي كله مبني على القروض.
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