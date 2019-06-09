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صراع شرس على قيادة هجوم الفراعنة في أمم إفريقيا

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:40 ص
صراع شرس على قيادة هجوم الفراعنة في أمم إفريقيا
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محمد جمال
 
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أكد خافير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر، أن أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف بطولة الدوري، سيشعل المنافسة مع مروان محسن وأحمد حسن كوكا مهاجمي المنتخب أيضاً المختارين لقائمة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية.

 

ويؤكد أجيري أنه يتابع أحمد علي منذ فترة وليس قبل إنضمامه لقائمة المنتخب لكأس الأمم، بل تم ضمه من قبل ولكن حرمته الإصابة من التواجد.

 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو الجاري قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

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