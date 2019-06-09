ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ابن محمد نجم يتهم برنامج "شيخ الحارة" بالتسبب في وفاة والده.. ورئيس تحرير البرنامج يرد

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:41 ص
ابن محمد نجم يتهم برنامج شيخ الحارة بالتسبب في وفاة والده.. ورئيس تحرير البرنامج يرد
الفنان الراحل محمد نجم
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال "شريف محمد نجم"، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن الفنان أحمد أدم كان من تلاميذ والده "الفاشلين"- بحسب قوله، لافتا إلى أن والده أصيب بتعب بعد مشاهدة حلقة "شيخ الحارة"، والتي هاجمه فيها "أدم". 


وأضاف "نجم"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن أحد أصدقاء والده أرسل له الفيديو وبعد رؤيته ارتفع ضغط الدم لديه، وأصيب بجلطة كبيرة، مشددًا على أن جميع الناس سيموتون ولكن هذا كان بسبب ما حدث في البرنامج.

من جهته، رد محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، قائلا إن أي شخص لديه مشكلة يقول إن السبب فيها هو "شيخ الحارة"، لافتا إلى أن محمد نجم قيمة وقامة مؤثرة وتاريخية في تاريخ الكوميديا بمصر.


ولفت "الشواف"، إلى أن أسرة محمد نجم لو كانت قد طلبت حق الرد كان شرف للبرنامج، وسيلبون طلبهم، مشددًا على أنهم ليسوا طرفا في المشاكل بين أحمد أدم ومحمد نجم.
Advertisements
المزيد عن: محمد نجم شيخ الحارة توك شو برنامج أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي