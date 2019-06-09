ابن محمد نجم يتهم برنامج "شيخ الحارة" بالتسبب في وفاة والده.. ورئيس تحرير البرنامج يرد







وأضاف "نجم"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن أحد أصدقاء والده أرسل له الفيديو وبعد رؤيته ارتفع ضغط الدم لديه، وأصيب بجلطة كبيرة، مشددًا على أن جميع الناس سيموتون ولكن هذا كان بسبب ما حدث في البرنامج.





من جهته ، رد محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، قائلا إن أي شخص لديه مشكلة يقول إن السبب فيها هو "شيخ الحارة"، لافتا إلى أن محمد نجم قيمة وقامة مؤثرة وتاريخية في تاريخ الكوميديا بمصر.









ولفت "الشواف"، إلى أن أسرة محمد نجم لو كانت قد طلبت حق الرد كان شرف للبرنامج، وسيلبون طلبهم، مشددًا على أنهم ليسوا طرفا في المشاكل بين أحمد أدم ومحمد نجم.

قال "شريف محمد نجم"، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن الفنان أحمد أدم كان من تلاميذ والده "الفاشلين"- بحسب قوله، لافتا إلى أن والده أصيب بتعب بعد مشاهدة حلقة "شيخ الحارة"، والتي هاجمه فيها "أدم".