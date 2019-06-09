بايرن ميونخ يقترب من خطف صفقة بديل محمد صلاح في ليفربول
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:35 ص
منى العوضي
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أكدت تقارير صحفية
بريطانية، اليوم السبت، على تفوق بايرن ميونيخ الألماني على ليفربول في سباق التعاقد
مع الإيفواري نيوكلاس بيبي لاعب ليل الفرنسي.
وقالت صحيفة
"الصن" البريطانية أن نادي بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف ليفربول ومانشستر
يونايتد والاقتراب من بيبي جناح ليل وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.
وكان ليفربول قد بدأ في التفاوض مع اللاعب
ليكون بديلا لمحمد صلاح، في ظل ارتباط اسم صلاح بريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة
البريطانية أن إدارة البايرن تجهز مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيبي خلال
الصيف الحالي، بعد فشل مفاوضات ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة
إلى أن بيبي يقترب من بطل الدوري الألماني رغم اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وليفربول
بضمه.
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