حقيقة وفاة الفنان جورج سيدهم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول وفاة الفنان الكوميدي، جورج سيدهم.





ولكن نفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، هذه الشائعة، مؤكدا أنه تواصل مع زوجة جورج سيدهم، والتي شددت بدورها على أن "شائعة الوفاة أطلقها بعض ضعاف النفوس للمتاجرة باسم جورج سيدهم".





وكان أحد الحسابات المزورة المنسوبة لعائلة سيدهم زعم وفاته خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أحدث ارتباكا بين أوساط محبي الفنان، الذي يعاني من جلطة أفقدته القدرة على النطق منذ سنوات طويلة.





وفي السياق ذاته، حرص أصدقاء جورج سيدهم على نفي شائعة وفاته، بمشاركتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لصور من احتفالهم معه، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ 81، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.



