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باحث اقتصادي يكشف عن أسباب تراجع سعر الدولار

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:01 ص
باحث اقتصادي يكشف عن أسباب تراجع سعر الدولار
محمد نجم - الباحث الاقتصادي
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نعيم يوسف
 
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن سبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنية المصري، هو أن المعروض من الدولار أصبح أكثر من المطلوب، ما يعني أن إيرادات البلاد منه أكثر من المصروفات منه.

وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه ما كانت مصر تصل إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بدون قرار تعويم الجنية عام 2016.

وتابع الباحث الاقتصادي، أن هناك حالة زخم في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
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