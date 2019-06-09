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مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد لينجارد

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:21 ص
مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد لينجارد
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أحمد عصام
 
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يرغب مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تجديد عقد لاعبه جيسي لينجارد لاعب خط وسط الفريق، خلال الفترة القادمة.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏صن سبورت، إن مانشستر يونايتد يقدم عرضاً لتجديد عقد جيسي لينجارد براتب أسبوعي يصل لـ 130 ألف جنيه استرليني، بالرغم من تبقي سنتين في عقده الحالي.


ويريد مانشستر يونايتد في الحفاظ على لاعبه قبل إنتهاء عقده بفترة طويلة، لعدم تكرار خطأ تجديد بعض عقود اللاعبين في السنوات الأخيرة.

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