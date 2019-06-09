ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:01 ص
الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس
مدينة طرابلس
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات فى ضواحى العاصمة الليبية.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها المبعوث الأممى لتفقد عمل وكالات الأمم المتحدة فى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين فى طرابلس.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أن المبعوث الأممى زار مدرستين بهما نازحين جراء المواجهات المسلحة.

بدوره، قال المنذر الخرطوش مسئول مكتب الإعلام فى اللواء 73 التابع للجيش الوطنى الليبى إن قوات الجيش تمكنت من التقدم باتجاه جسر منطقة السوانى فى ضواحى العاصمة.

وأكد الخرطوش - فى تصريح لقناة (الحرة) - أن قوات الجيش تمكنت من تأمين كامل محيط كوبرى مطار طرابلس العالمى جنوب المدينة بعد هجوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آليات ومعدات عسكرية كانت تستخدمها قوات حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة التى تقاتل بجانبها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
15:00
-
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي