ديبالا مطلوب في الغريم التقليدي ليوفنتوس.. واللاعب يرفض خيانة البيانكونيري

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الجناح الأرجنتيني المميز " باولو ديبالا" لاعب يوفنتوس الإيطالي، إقترب من الرحيل عن النادي ولكن يرفض اللعب في إيطاليا سوي لليوفي.





وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولي أنتر ميلان الإيطالي والمنافس لفريق يوفنتوس قاموا بجس نبض اللاعب الذي أقترب من مغادرة تورينو ولكن اللاعب رفض خيانة يوفنتوس.





وأشارت الصحيفة أن الأندية التي إرتبط اسمها بضم اللاعب لم تعطى تقدماً ملموساً للصفقة أو خطوات جدية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة إن مسؤولي أنتر ميلان لن ييأسوا من إتمام الصفقة ومن الممكن أن يستخدموا المهاجم الأرجنتيني للفريق كطُعم لليوفي من أجل الحصول على خدمات ديبالا