قصف عشوائي من قبل مليشيا الوفاق لحي مدني في طرابلس الليبية

أفاد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التاعبة للجيش الليبي إن ميليشيات تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.





وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الاخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين."





وفي طرابلس، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.





جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمبعوث الخاص لمركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، جدد فيها مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.





وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جولة سلامة التفقدية تأتي في إطار الإشراف على عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.



