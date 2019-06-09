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باسم مرسي يتحدث عن كواليس أزمته مع سموحة

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:35 ص
باسم مرسي يتحدث عن كواليس أزمته مع سموحة
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علي نبوي
 
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أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأنه يكن كل احترام وتقدير لحسام حسن المدير الفني لسموحة رغم رحيله عن النادي السكندري.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" :"لم يحدث مني أني اعترضت على قرار حسام حسن بإبعادي أو مشاركتي في المباريات".

 

وأضاف "مشكلة الكابتن حسام حسن تكمن في الجهاز المعاون له، والذي حاول التوقيع بيني وبينه".

 

وأتم :"حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد ظلمني، قمت بشكوى ضد سموحة في اتحاد الكرة منذ 3 أشهر ولم يرد عليً أحد بسبب مستحقاتي المالية،وجاهز للتحقيق معي في الشكوى في أي وقت".

 

وواصل "لم يرد أحد من إداري سموحة على الاتصالات التي قمت بها، على الرغم بأن هناك لاعبين أخرين".

 

وأتم "رئيس الزمالك طرف في مشكلتي مع حسام حسن، ولا داعي للخوض في أمور أخرى".

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