أبرز تصريحات فريق عمل "قمر هادي".. هاني سلامة: إسلام حافظ مفاجأة.. ومحسن محيي الدين: سعيد بعودتي بعد غياب (صور)

استضاف "الفجر الفني" فريق عمل مسلسل "قمر هادي" وذلك بعد نجاحهم في موسم دراما رمضان الماضي، ونال إشادة عدد من النقاد وخاصة بسير الأحداث بشكل سريع عكس عدد كبير من مسلسلات هذا العام، ويتطرق المسلسل نوعية "سيكو دراما" لأول مرة بشكل مختلف، واليكم أبرز تصريحات الفنان هاني سلامة والفنان محسن محيي الدين والمخرج رؤوف عبد العزيز.





1- مغامرة انضمام الأخ الأصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة:

أكد المخرج رؤوف عبد العزيز، انه فكر في أن يجسد شخصية الأخ الأصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلسل "قمر هادي" شخص واقعيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس مجرد شخص يقوم بتمثيل الإعاقة.





وتابع رؤوف خلال ندوة "الفجر الفني" انه وقع الاختيار علي "محمد عزمي" وانه يعتبره مفاجأة العمل والهمه بالكثير علي المستوي الإنساني، مشيرا الي انه كان يستمع الي النصائح ويقوم بعمل جميع الواجبات الخاصة له وخاصة تدريبات الكاميرا نظرا لوقوفه للمرة الأولي امام الكاميرا.





2- هاني سلامة: "قمر هادي" تحدي بالنسبة لي

أعرب الفنان هاني سلامة، عن سعادته بنجاح تجربة مسلسل "قمر هادي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.





وأضاف هاني، أن المسلسل مثل تحديًا بالنسبة له حيث أن هدفه دائمًا الاختلاف وليس التكرار، موضحًا أنه يحب أن يظهر عند المشاهد في خط درامي مختلف:





وتابع: "أضعف الإيمان في مثل هذه المغامرات "قمر هادي" شرف التجربة ولكن ردود أفعال الجمهور في الشارع اسعدته".





3- علاقة هاني سلامة بالسوشيال ميديا

أكد الفنان هاني سلامة، أنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي ويري انها عالم افتراضي مثل اسمها وسعيد، أن هذا العام كان لا يوجد هناك تأثير للسوشيال ميديا مثل كل عام وان التأثير الحقيقي كانت لنسب المشاهدة علي القنوات التليفزيونية.





وأضاف أن "السوشيال ميديا" كانت عبارة عن كذبة الجميع صدقها، موضًحًا أن هناك نجوم تدفع لجوجل ويوتيوب لزيادة الأرقام بشكل ضخم وجلب أكبر كم من المشاهدات وان الجميع كان يعلم أنه خدعة ولكن يصدق.





4- رأي هاني سلامة في ابلكيشن "watch it"

أكد هاني سلامة، انه يؤيد فكرة ابلكيشن "watch it" لحفظ حقوق ملكية الدراما بدلا من تعرضها للقرصنة، موضحًا أنه يجب السيطرة علي هذه الأمور حتى لا يتأثر سوق الدراما.





وأضاف انه لم يذهب لطبيب نفسي لأن شخصية "هادي أبو المكارم" كانت تعيش في صراع وكان يعتقد أنه فاقد للذاكرة حتي علم انها مجرد لعبة لإيذائه بسبب شره من الآخرين.





5- سبب حماس رؤوف عبد العزيز لـ"قمر هادي"

وأكد مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، أنه كان متحمسًا لإخراج مثل هذه التجربة وانه يحب عمل تاريخ متنوع ومحترم وان الفنان هاني سلامة، لا يحب الاستسهال ولذلك هناك كيمياء للعمل بينهم منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن "قمر هادي" قالب مختلف في "سيكو دراما".





6- سبب الاستعانة بالآيات القرآنية في مسلسل "قمر هادي"

وأعرب عبد العزيز، عن سعادته بردود الأفعال من الشارع عن مسلسله "قمر هادي"متوجهًا بالشكر لفريق عمل المسلسل نظرًا لاهتمامهم بالتفاصيل وسعيهم لتقديم مسلسل ملئ بالأحداث.





وأضاف رؤوف، أن مسلسل "قمر هادي" خالي من الحشو والتكرار، حيث أن هدفهم إقامة مسلسل ملئ بالأحداث التشويقية وليس مجرد استكمال مشاهد للانتهاء من المسلسل,





وأشار الي ان فكرة الاستعانة بالآيات القرآنية فكرته وقام بمناقشتها مع المؤلف إسلام حافظ، حيث جاءت للتأكيد على فكرة الأحداث والصراع الإنساني، لافتًا إلى أن مشهد وفاة حمزة العيلي في المسجد لمس ردود أفعاله من الجمهور في الشارع، متوجهًا بالشكر لحمزة العيلي نظرا لموهبته في تقديم المشهد بهذه البراعة.





7- إسلام حافظ مفاجأة "قمر هادي"

أكد الفنان هاني سلامة، ان المؤلف اسلام حافظ يعد من مفاجأت "قمر هادي" نظرا موهبته وشطارته في الكتابة وانه فاجئه بشكل شخصي من مستوي كتابة السيناريو وانه ملئ بالأحداث التشويقية.





8- محسن محيي الدين يتحدث عن تجربة "قمر هادي"

أكد الفنان محسن محيي الدين، أنه سعيد بالعودة إلي الجمهور بعد غياب من خلال "قمر هادي" وأن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من قام بترشيحه للعمل.





وأضاف محسن، خلال ندوة ل"الفجر الفني" أنه يحب الفنان هاني سلامة، منذ فترة طويلة وانه يشكر المخرج رؤوف عبد العزيز، أنه سمح له معاصرة الشغل المدروس والإخراج حديثا حيث أساليب التصوير والإخراج اختلفت كثيرا عن الماضي مشيرا إلي أنه يعتبر هذه التجربة ناجحة ومميزة بجميع فريق العمل مشيرا الي ان كواليس المسلسل مليئة بالحب.